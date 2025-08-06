ZONE ZES, IMMA VIETRI (FDI): “SMENTITA ENNESIMA FAKE NEWS DI PIERO DE LUCA”

“Anche oggi non poteva mancare il consueto appuntamento quotidiano del prode Piero De Luca con le sue fake news. Stavolta, però, si supera: prima sostiene che per l’estensione della ZES alle Marche e all’Umbria non ci sia un euro, poi afferma che questa estensione sottrarrà risorse alle regioni del Sud. La realtà è ben diversa: una volta approvato il disegno di legge, il credito d’imposta si applicherà a tutti gli aventi diritto, sia nelle regioni del Sud che in quelle in transizione. Con buona pace di De Luca e dei suoi quotidiani appuntamenti con il niente elevato a potenza”. Così, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia, Imma Vietri.

