REGIONALI 2025. GIORGIA MELONI: “SU REGIONALI NON HO DUBBI, TROVEREMO LA QUADRA”

“Non ho dubbio sul fatto che troviamo la quadra. L’abbiamo sempre fatto. La differenza fondamentale tra noi e altri è che noi stiamo insieme per scelta, non stiamo insieme per costrizione” o “per necessità. Non stiamo insieme perché non abbiamo scelta. Stiamo insieme perché condividiamo una visione del mondo. Abbiamo sempre trovato soluzioni e troveremo le soluzioni anche stavolta”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo a una domanda sulle prossime regionali d’autunno in una intervista al Tg5.

