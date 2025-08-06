REGIONALI 2025. GIORGIA MELONI: “SU REGIONALI NON HO DUBBI, TROVEREMO LA QUADRA”

Prima pagina, Primo piano

 “Non ho dubbio sul fatto che troviamo la quadra. L’abbiamo sempre fatto. La differenza fondamentale tra noi e altri è che noi stiamo insieme per scelta, non stiamo insieme per costrizione” o “per necessità. Non stiamo insieme perché non abbiamo scelta. Stiamo insieme perché condividiamo una visione del mondo. Abbiamo sempre trovato soluzioni e troveremo le soluzioni anche stavolta”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo a una domanda sulle prossime regionali d’autunno in una intervista al Tg5.

