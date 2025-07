PD E FDI BOCCIANO IL RINVIO DELLE ELEZIONI IN CAMPANIA CHIESTO DA DE LUCA

Il Partito Democratico, lo stesso del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ma anche Fratelli d’Italia, dopo Forza Italia, bocciano, in maniera secca, la richiesta di rinvio delle elezioni regionali, avanzata dallo stesso Governatore, per evitare rischi sull’approvazione del Bilancio di Previsione 2026.

“Noi siamo contrari a un rinvio della scadenza elettorale”, avverte Antonio Misiani, commissario regionale del Pd della Campania, a margine di un incontro con la stampa che si è tenuto a Napoli, nella sede del partito. La richiesta di ritardare la data del voto era stata avanzata dal governatore Vincenzo De Luca. “Anche tra le Regioni che vanno al voto – ricorda il parlamentare dem – non c’è unanimità su questo punto. Se ci sono problematiche, le si possono affrontare anche eventualmente anticipando la scadenza delle elezioni. Noi, comunque, non vediamo questo tema come prioritario”.

“Prima il tentativo di imporre un terzo mandato, ora il rinvio delle elezioni. La prossima mossa sarà la richiesta di abrogare le elezioni?”. Lo scrive il Vice Ministro agli Esteri di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli.

La scusa, stavolta, è la data del voto fissata al 23 novembre e la presunta impossibilità di approvare in tempo il bilancio di previsione. Peccato che questa data l’abbia decisa lui, mentre avrebbe potuto e dovuto scegliere ottobre, visto che cinque anni fa fu eletto proprio in ottobre.