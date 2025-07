MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO SOMMA: “NUOVO FINANZIAMENTO DA 1,5 MILIONI DI EURO PER LE SCUOLE”

La dotazione energetica ad impatto quasi zero per i plessi scolastici è una linea d’intervento che ci eravamo prefissati e che stiamo portando avanti senza attingere dalle casse comunali, ma semplicemente presentando progetti ad ogni finestra utile di finanziamento.

Ancora una volta ci siamo fatti trovare pronti ad intercettare fondi esterni da utilizzare per la nostra città.

In un momento storico in cui è diventato davvero difficile avviare opere pubbliche ed interventi strutturali potendo contare soltanto su risorse interne, farsi trovare preparati ed attrezzati nel rispondere ai bandi ed alle misure di finanziamento regionali, nazionali ed europee è prioritario per chi amministra.