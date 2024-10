PD E M5S BLOCCANO L’ELEZIONE DI UN GIUDICE CORTE COSTITUZIONALE: FUORI DALL’AULA PER IL VOTO

“Davanti ad una forzatura fatta dalla maggioranza su una cosa fondamentale come l’elezione di un componente della Corte costituzione, noi non parteciperemo al voto”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite di Sky Tg24 Live In da Roma. “Sulla composizione della Corte costituzionale serve una maggioranza rafforzata proprio per favorire il dialogo tra maggioranza e opposizioni e trovare una figura di alto profilo”, ha ricordato. Sul nome di Francesco Saverio Marini “non c’è stata la minima di discussione” e per questo “non possiamo accettare forzatura”, ha concluso.

