ARRESTO ALFIERI. IANNONE (FDI): “SCHLEIN E CONTE NON VENGONO IN CORTEO A CHIEDERE DIMISSIONI?”

“Aspettiamo a Salerno la venuta della Schlein e di Conte proprio come fecero in Liguria per Toti.

In Liguria fecero la marcia perché la Regione non poteva rimanere ostaggio di Toti agli arresti domiciliari ma ora neanche una marcetta a Salerno per non far rimanere la Provincia ostaggio degli arresti in carcere di Alfieri non la fanno? Siamo in trepidante attesa di vederli sfilare scegliendo se far prevalere la loro ipocrisia sulla loro doppia morale.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Parlamentare del collegio salernitano.

