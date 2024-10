TESSERAMENTO FRATELLI D’ITALIA, C’E’ TEMPO FINO A FINE OTTOBRE: POI LA STAGIONE DEI CONGRESSI

C’è ancora tempo per l’adesione a Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni che, in questo mese di Ottobre, si appresta a chiudere la campagna di tesseramento per il 2024: entro il 12 Ottobre è possibile iscriversi ed aderire a FDI, anche mediante le modalità on line, per i vecchi iscritti, invece, il rinnovo sarà consentito fino al 30 Ottobre. E poi, a partire dalla metà di Novembre, partiranno, in tutta Italia, i congressi per il rinnovo della classe dirigente. Grande attesa, ovviamente, in Campania dove la campagna di tesseramento e la fase congressuale coincide con l’inizio della campagna elettorale per le Regionali del prossimo anno: in attesa di conoscere i numeri definitivi del tesseramento, Fratelli d’Italia in tutta la Regione, tra gli ultimi mesi del 2024 e gli inizi del prossimo anno, celebrerà i congressi in tutti i comuni del territorio. Una prova di radicamento del partito ma anche un test per i tanti aspiranti candidati alla carica di Consigliere Regionale in Campania.

