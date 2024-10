PER LA PRESIDENZA DELL’ANCI GAETANO MANFREDI SOSTENUTO DAL PD E DAL MOVIMENTO 5 STELLE

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha ottenuto, anche a livello nazionale, l’ok definitivo da parte di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle per la candidatura alla carica di Presidente Nazionale dell’ANCI, per la successione ad Antonio Decaro, eletto europarlamentare del Pd e prossimo alla candidatura a Presidente della Regione Puglia. Manfredi, quindi, si avvia a diventare il nuovo Presidente Nazionale dell’Associazione dei Comuni con un sostegno politico tra gli amministratori locali abbastanza ampio, considerato che, appena qualche settimana, anche il Coordinatore Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello, ha dato il suo ok sul nome del primo cittadino di Napoli. Manca piu’ di un mese all’appuntamento con l’Assemblea Nazionale di Torino e sembra che sul nome di Manfredi ci possa essere anche la convergenza di altre forze politiche.

