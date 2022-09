PD-M5S, VOLANO GLI STRACCI. QUERELA PER VILLANI (M5S) PER NOTIZIA SU VISITE OSPEDALI

“La candidata Villani (M5S) dice una vergognosa bugia e diffonde una grave fake news. In campagna elettorale, nessun candidato del Partito Democratico ha visitato ospedali o incontrato nei reparti dirigenti e personale sanitario, in violazione della direttiva regionale.”

Lo scrive in una nota la Segreteria Provinciale del Partito Democratico di Salerno.

È l’ennesimo meschino tentativo di avvelenare la campagna elettorale. Il PD ed i suoi candidati sono presenti nei territori ogni giorno per ascoltare i cittadini ed illustrare proposte. I nostri rivali sono assenti e non hanno altro da fare se non alimentare polemiche squallide, attacchi personali, violenze mediatiche e social. Nelle prossime ore presenteremo una querela nei confronti dell’on. Villani e di chiunque diffonda falsità, per denunciare questo clima di continue aggressioni mediatiche. Noi andiamo avanti senza farci intimidire.