DA NAPOLI A SALERNO: ECCO GLI APPUNTAMENTI PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO IL MONARCA

Partono le presentazioni in diretta Facebook e a Napoli e Salerno del libro “Il Monarca De Luca una questione meridionale” edito da Paper First dal 13 settembre in edicola in Campania con Il Fatto Quotidiano e nelle librerie di tutta Italia.

Un saggio-inchiesta a cura di Massimiliano Amato e Luciana Libero con l’introduzione di Aurelio Musi e contributi di Licia Amarante, Fabio Avallone, Giuseppe Cantillo, Daniela De Crescenzo, Raffaella Di Leo, Vincenzo

Iurillo, Paolo Macry, Marco Plutino, Isaia Sales, Aldo Schiavone, Pietro Spirito e Massimo Villone.

Il libro che sta già riscuotendo molto interesse con richieste di presentazioni in varie città, verrà presentato in anteprima con una diretta Facebook sui canali di Paper First e del Fatto Quotidiano, lunedì 12 settembre, alle 18.00, con la partecipazione del Professore Domenico De Masi e con Luciana Libero e Aurelio Musi, Modera Marco Lillo di Il Fatto.

Seguiranno due incontri:

a Napoli al Gambrinus, il 13 settembre; a Salerno, al Caffè Moka, il

15 settembre.

Il 13 a Napoli alle 17.00 al Gambrinus, intervengono Antonello Caporale per Il Fatto

Quotidiano, Enzo D’Errico per il Corriere del Mezzogiorno e Ottavio Ragone per Repubblica

Napoli. Partecipano Isaia Sales, Aldo Schiavone, Massimo Villone, Paolo Macry, con i curatori

Massimiliano Amato e Luciana Libero. Sono inoltre previsti gli interventi degli altri coautori:

Pietro Spirito, Daniela De Crescenzo, Fabio Avallone, Vincenzo Iurillo,

Il 15 la presentazione si sposta a Salerno, la città dove è nata la vicenda De Luca; qui alle

17.00 al Caffè Moka il libro verrà presentato dal giornalista Luciano Pignataro e da

Francesco Piccinini per Fanpage. Vi partecipano anche in questa occasione i coautori del libri,

Pino Cantillo, Pietro Spirito, Marco Plutino, Licia Amarante insieme ai curatori che

modereranno l’incontro