PD SALERNO. GIOVANNI COSCIA E’ IL NUOVO SEGRETARIO PROVINCIALE: “DE LUCA CANDIDATO? E’ ANCORA PRESTO”

Prende tempo, in maniera strategica, Giovanni Coscia, neo Segretario Provinciale del Pd di Salerno, sul caso “De Luca” e sulla candidatura a Sindaco dell’ex Presidente della Regione Campania. Nessuna decisione, nessun passo in avanti ma un cauto “vedremo”, seguito da un “possibile incontro con le forze politiche che vogliono dare una mano”. Insomma, il Pd di Salerno – sotto la guida del Pd Regionale – proverà, fino alla fine, a mettere insieme le forze del Campo Largo regionale, intorno al nome dell’ex Presidente Vincenzo De Luca.

