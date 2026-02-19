OLEVANO SUL TUSCIANO. IL SINDACO MICHELE CILIBERTI A ROMA PER I DANNI DA MALTEMPO

Le incessanti e intense precipitazioni degli ultimi giorni hanno provocato numerosi danni sul territorio comunale. Le criticità più diffuse riguardano la viabilità: diverse strade comunali presentano buche e cedimenti che, in vari punti, rendono difficoltosa la circolazione.

Il Sindaco Michele Ciliberti è intervenuto tempestivamente presso la Provincia di Salerno per segnalare le condizioni delle arterie di competenza provinciale, la SP 29 (Olevano–Battipaglia–Bivio Arpignano) e la SP 428 (Olevano–Macchia di Montecorvino Rovella). L’Ufficio Viabilità di Palazzo Sant’Agostino è già intervenuto per ripristinare i tratti più pericolosi, garantendo un livello minimo di sicurezza per gli automobilisti.

Parallelamente, il Sindaco si è fatto portavoce presso la Soprintendenza di Salerno e, tramite essa, presso il Ministero della Cultura, per segnalare uno smottamento lungo la strada di accesso alla Grotta di San Michele Arcangelo, che attualmente impedisce l’ingresso al sito di rilevante interesse archeologico, culturale e religioso.

Le abbondanti piogge hanno inoltre causato un avvallamento in via Vittorio Veneto, nella frazione Monticelli, con conseguente restringimento della carreggiata. Si registra, infine, lo smottamento verificatosi nei giorni scorsi in via Porta, alla frazione Salitto, per il quale sono in corso i necessari rilievi tecnici e geologici finalizzati alla messa in sicurezza dell’area.

“Ci siamo attivati immediatamente presso gli enti sovracomunali competenti per segnalare i danni causati dal maltempo, – dichiara il Primo cittadino – predisponendo nel contempo tutti gli atti necessari per ottenere i finanziamenti utili agli interventi o per favorire la realizzazione delle opere indispensabili da parte degli enti coinvolti. Stiamo valutando l’opportunità di richiedere lo stato di calamità naturale e stiamo raccogliendo le segnalazioni dei danni subiti dai privati, considerata l’eccezionalità delle precipitazioni dell’ultima settimana”.

