ELEZIONI PROVINCIALI. PER IL CANDIDATO PRESIDENTE STOP AL VINCOLO DEI 18 MESI DI MANDATO

E’ in arrivo, per le prossime Elezioni Provinciali, una clamorosa novità normativa, destinata a creare una vera e propria rivoluzione tra i partiti e gli schieramenti politici. All’interno del Decreto Mille è stata approvata, già in sede di Commissione alla Camera dei Deputati, su proposta dell’Unione delle Province d’Italia, l’eliminazione dalla Legge Delrio della norma che impone al candidato Presidente di avere, al momento della presentazione della candidatura, almeno 18 mesi di mandato da Primo Cittadino. Una vera e propria rivoluzione, destinata a produrre i suoi effetti anche in Provincia di Salerno dove, in vista delle prossime elezioni provinciali, il novero dei “candidabili” si allarga. A dismisura.

