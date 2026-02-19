REGIONE CAMPANIA. ROBERTO FICO: “CAMBIAMO REGOLE PER LE NOMINE NELLE SOCIETA’ PARTECIPATE”

“Stiamo lavorando a un percorso di razionalizzazione delle società partecipate della Regione, con l’obiettivo di renderle sempre più efficaci ed adeguate alle funzioni pubbliche che svolgono.

Un lavoro che, grazie ad una delibera di giunta approvata poco fa, si arricchisce di linee guida utili a definire meglio i criteri di intervento e a superare le eventuali criticità.”

Lo scrive il Presidente della Regione Campania Roberto Fico.

Le indicazioni riguardano anche le modalità di selezione del management, che dovranno avvenire attraverso procedure chiare, pubbliche e trasparenti, e la definizione di parametri certi per la valutazione degli obiettivi. Strumenti necessari per monitorare l’andamento delle società e intervenire, quando serve, in modo puntuale e responsabile fino alla possibile revoca dell’incarico alla governance.

È un impegno orientato alla trasparenza, alla buona amministrazione e alla tutela dell’interesse pubblico, nell’ottica di migliorare il funzionamento delle partecipate e il servizio reso ai cittadini.