FRANCESCO MORRA (ANCI CAMPANIA): “PICCOLI COMUNI, VERA OSSATURA DEL NOSTRO PAESE”

“Parlare dei piccoli comuni agli Stati Generali è un’occasione importante. Sono orgoglioso di farlo sia come presidente di Anci Campania sia come sindaco di Pellezzano”. Così Francesco Morra, presidente Anci Campania, a Roma per l’appuntamento nazionale dell’associazione.

“I piccoli comuni – spiega Morra che ha presieduto una sessione di lavoro e – hanno bisogno di un supporto operativo concreto, come stiamo facendo in Campania. Mettiamo insieme la strategia di Anci, le proposte della Regione Campania e il confronto con il Governo centrale. È fondamentale stimolare le istituzioni locali a cogliere le opportunità per le nuove generazioni, favorendo sviluppo e occupazione nei territori, ma anche garantire agli anziani servizi di prossimità e un welfare adeguato”.

“In questa direzione è opportuno continuare a costruire proposte, trovare soluzioni. Non solo per salvare posti ma soprattutto per costruire sviluppo, futuro, opportunità” sottolinea.

“I cittadini che vivono nei borghi affrontano diverse difficoltà, a partire dalle attività commerciali che faticano a investire in queste aree. Per questo è necessario – aggiungere- rafforzare la rete dei servizi e delle infrastrutture, sostenere il tessuto economico e valorizzare tradizioni e cultura locale”.

“I piccoli comuni rappresentano l’ossatura del Paese e della Campania: è iniziata una nuova fase e serve un lavoro di squadra per generare sviluppo e assicurare futuro a questi territori” conclude.