ANTONIO SOMMA E’ IL NUOVO PRESIDENTE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO VALLE DELL’IRNO

È il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, il nuovo presidente del Distretto del Commercio “Valle dell’Irno”. La nomina, avvenuta all’unanimità durante la prima seduta assembleare, segna l’avvio ufficiale della governance e delle attività operative dell’organismo territoriale riconosciuto dalla Regione Campania con Decreto n. 379.

Il Distretto nasce dalla sinergia tra i Comuni di Mercato San Severino (capofila), Baronissi e Montoro, insieme a Confcommercio Campania, Confesercenti Campania e all’Università degli Studi di Salerno. Un’alleanza istituzionale e territoriale che punta a rilanciare il commercio locale, sostenere le imprese di prossimità e rafforzare l’attrattività economica e urbana dell’intera Valle dell’Irno.

«In un momento storico complesso, con sempre più saracinesche che si abbassano, il Distretto rappresenta nuova linfa per il tessuto commerciale e una concreta opportunità per i giovani che vogliono investire nel territorio», ha dichiarato il presidente Somma. «È uno strumento strategico già pienamente operativo e pronto a intercettare bandi e finanziamenti regionali, frutto di un lavoro condiviso e di una visione comune».

Già nella prima seduta ufficiale, infatti, l’Assemblea ha dato il via libera alla predisposizione della progettazione necessaria per partecipare al bando regionale pubblicato sul BURC n. 83, finalizzato a finanziare interventi di marketing territoriale, innovazione digitale, formazione e riqualificazione urbana delle aree commerciali.

A ricoprire il ruolo di Coordinatore del Distretto sarà Pasquale Giglio, direttore regionale di Confesercenti, con funzioni di monitoraggio e rappresentanza esterna.

Particolarmente significativa per il Comune di Montoro è la nomina della consigliera comunale Maria Pastore, che entra ufficialmente nel Comitato di Distretto, l’organismo chiamato a definire indirizzi, strategie e azioni operative. Una presenza che rafforza il ruolo di Montoro all’interno della governance territoriale e consente alla città di partecipare attivamente ai processi decisionali legati allo sviluppo commerciale, alla riqualificazione urbana e alle opportunità di finanziamento.

Accanto a Maria Pastore, fanno parte del Comitato anche Enza Cavaliere, vicesindaco di Mercato San Severino, Giuseppe Giordano, assessore del Comune di Baronissi, Annarita Colasante per Confcommercio e Pietro Campiglia in rappresentanza dell’Università degli Studi di Salerno.

La costituzione operativa del Distretto del Commercio rappresenta un passaggio strategico per l’intero territorio della Valle dell’Irno, chiamato a fronteggiare le sfide della trasformazione economica e digitale, contrastando la desertificazione commerciale e promuovendo modelli di sviluppo sostenibili e innovativi.

Per Montoro, la presenza nel Comitato attraverso la consigliera Maria Pastore rappresenta un’opportunità concreta per incidere sulle scelte future e contribuire alla costruzione di politiche territoriali capaci di sostenere le attività locali e valorizzare il tessuto economico cittadino.