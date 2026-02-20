PROVINCIA DI SALERNO. ARRIVANO LE DELEGHE PER TUTTI I CONSIGLIERI PROVINCIALI DI MAGGIORANZA

Il Presidente della Provincia di Salerno facente funzioni Giovanni Guzzo, questa mattina, ha firmato i decreti che conferiscono le deleghe a tutti i consiglieri provinciali di maggioranza. Ecco tutte le materie assegnate ai singoli consiglieri provinciali, eletti nel corso della tornata elettorale dello scorso 11 Gennaio.
Giovanni Guzzo (Vice Presidente): Edilizia Scolastica – Piano di Dimensionamento Scolastico;
Francesco Morra: Cultura – Valorizzazione dei Beni Museali;
Annarita Ferrara: Governo del Territorio – Politiche Sociali e Sanitarie – Pari Opportunità;
Giuseppe Lanzara: Mobilità – Masterplan Litorale Salerno Sud;
Giuseppe Arena: Viabilità Provinciale – Politiche Giovanili; Michele Ciliberti: Fondi Europei – PNRR – Affari Legali;
Giorgio Marchese: Agricoltura – Foreste;
Rosario Carione: Personale – Società Partecipate;
Davide Zecca: Turismo – Sport;
Elio Guadagno: Transizione Digitale – Promozione delle Aree Interne e del Territorio;
Massimo Loviso: Finanze;
Roberto Antonio Mutalipassi: Ambiente – Sviluppo Sostenibile;