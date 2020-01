PELLEZZANO. DISPONIBILE IL CALENDARIO 2020 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

in occasione dell’inizio del nuovo anno, si dirama il calendario relativo ai conferimenti della raccolta differenziata.

Il calendario, scaricabile dal presente post, dal portale istituzionale dell’Ente ( https://www.comune.pellezzano.sa.it/…/scarica-il-calendario… ) e dall’app Municipium, sarà presto disponibile in formato cartaceo anche presso il Municipio in Piazza Municipio 1, presso la sede della Pellezzano Servizi Srl in Via della Quercia e presso le attività commerciali dislocate sul territorio Comunale.

Si precisa che non sono state apportate variazioni ai giorni di conferimento delle varie categorie di rifiuti. Si invitano i Cittadini a scaricare e/o prendere possesso del calendario affinché possano essere ulteriormente migliorati i buoni risultati ottenuti a partire dalla distribuzione dei nuovi kit di raccolta differenziata.