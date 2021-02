PELLEZZANO. IL POST DEL SINDACO MORRA: “GRAZIE PER IL SOSTEGNO MA TENIAMO ALTA L’ATTENZIONE”

Il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra, da qualche giorno alle prese con i sintomi del Covid 19, rivolge un ringraziamento a chi lo sta, in queste ore, sostenendo ma anche un appello a tutti i suoi concittadini.

Le vostre manifestazioni di affetto mi hanno profondamente commosso, facendomi sentire forte la vicinanza della mia comunità. Consentitemi, ve ne prego, di estendere questo calore umano ai tanti concittadini che, come me, stanno affrontando questa prova durissima. Vi chiedo scusa se non riesco a rispondere ai tantissimi messaggi e telefonate: capirete benissimo come, ahimé, in alcuni momenti la stanchezza e la debolezza prendano il sopravvento. Una raccomandazione: fate attenzione. Rispettate le semplici regole che, da quasi un anno, ci vengono ripetute con insistenza (mascherina, igiene personale, distanziamento sociale). Il Covid-19 non è una “banale influenza”: è una sfida epocale, che dobbiamo assolutamente vincere con l’arma della nostra responsabilità.

Sapete benissimo come, insieme alla mia famiglia, ho dovuto affrontare sfide terribili: il dolore per la prematura scomparsa del nostro Angelo, di Alessandro, è ancora forte. Ma sono certo che Egli, dal Paradiso, mi sta sorridendo ed accarezzando… sorride ed accarezza soprattutto i Suoi nonni (miei genitori), aiutando me ad affrontare l’ansia e l’apprensione di queste ore.

” Un’ennesima prova”, mi dicono in tanti. Ebbene sì, una prova che mi costa tanta sofferenza, ma di cui sono orgoglioso. Orgoglioso, sempre, di servire la mia Comunita’, finanche condividendone i rischi.

Questa consapevolezza mi dà forza e serenità.

Vi abbraccio tutti