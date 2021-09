PELLEZZANO. IL SINDACO MORRA PRESENTA IL PROGETTO FERMENTI IN HUB

Giovedì 23 Settembre, alle ore 10:00 presso l’aula consiliare del Palazzo di Città, il Sindaco Francesco Morra presenta il progetto “Fermenti in Hub”, cofinanziato dall’ANCI tra centinaia di comuni italiani in gara e che vede il Comune di Pellezzano in partenariato con Legambiente “Terra Metelliana”.

Partiranno già da questa settimana i 12 mesi di progetto durante i quali saranno erogate ore di formazione specialistica gratuita, workshop e tavoli di lavoro, coinvolgendo anche attività produttive del territorio. Sarà data ai giovani l’occasione di avviare business innovativi basati sui concetti dell’economia circolare applicata all’eco-design e al packaging, grazie anche a delle aree che il comune metterà loro a disposizione e a uno stretto collegamento con il progetto CartArte in corso.

Il nuovo punto di riferimento per tutte le attività sarà la Biblioteca di Via Petraroia, la quale verrà trasformata in un luogo di sperimentazione e rappresenterà un punto di ritrovo giovanile, un luogo di studio e di approfondimento sulle tematiche di progetto.