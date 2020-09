PELLEZZANO. MIASMI NELLA ZONA DI COLOGNA, INTERVIENE IL SINDACO MORRA

E’ intervenuto il Sindaco di Pellezzano dott. Francesco Morra in prima persona nel tentativo di risolvere il disagio indicato in una petizione acquisita al protocollo del Comune di Pellezzano in data 14.09.2020 al n. 11191 per effetto della quale i cittadini firmatari denunciano la persistenza durante la notte nella frazione Cologna di miasmi, di provenienza ignota, che rendono nella zona urbana interessata l’area irrespirabile, provocando finanche una intollerabile alterazione della funzione respiratoria con diretto pregiudizio alle alte vie

aeree.

Il Primo Cittadino ha provveduto a inoltrare una richiesta di intervento all’ ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno, alla Prefettura di Salerno, al Comando Carabinieri NAS Salerno, all’Ausino SpA, informando anche il

Comando di Polizia Municipale Comune di Pellezzano e l’Ufficio Ambiente Comune di Pellezzano

, ciascuno per le proprie competenze in riferimento al disagio indicato.

“Sulla scorta della petizione pervenuta presso il nostro Ente – ha spiegato il Sindaco Morra – si rende necessario

porre in essere, ferma la competenza degli Uffici Comunali preposti, un’azione sinergica affinchè si pervenga

all’individuazione dell’area di propagazione dei miasmi, all’accertamento degli elementi che li generano e non meno della natura degli stessi al fine di scongiurare un pericolo grave ed attuale per la salute e la pubblica incolumità e non meno per garantirne la cessazione, perseguendo quanti se ne siano resi responsabili specie ove conseguenza di attività illecita per violazione di norme di legge e/o regolamentari”.