PELLEZZANO. NO ALLA GUERRA ED ALLA VIOLENZA DI GENERE, LA FIACCOLATA IN STRADA

La fiaccolata è partita da Palazzo di Città, dove è stata recitata una preghiera per la famiglia Borsa e per la Pace in Ucraina ed è proseguita per le strade del paese giungendo nella Chiesa di S. Anna e S. Clemente a Pizzolano, dove è stata celebrata una S. Messa dal parroco don Luigi Savino. Alla manifestazione ha partecipato anche Anna Petrone , Consigliere di Parità della Provincia di Salerno.