GIOVANNI COSCIA (EDA): “RIFIUTI, NUOVI RISPARMI PER I CITTADINI DI 100 COMUNI DEL SALERNITANO”

Buone notizie per i circa 100 Comuni del Salernitano, ma anche dell’Irpinia e del Beneventano, che portano

i loro rifiuti organici al sito di trasferenza di Sardone di Giffoni Valle Piana gestito da Ecoambiente, la società

operativa dell’Eda Salerno. “Dal primo marzo – annuncia Giovanni Coscia , presidente dell’Eda – la tariffa di

conferimento passerà da 165 a 160 euro a tonnellata. Un risparmio di 5 euro che, se sarà confermato anche

per il 2022 il dato di 60.000 tonnellate in ingresso registrato nel 2021, comporterà un risparmio di ulteriori

300mila euro

per i Comun che conferiranno. Risorse che potranno essere utilizzate – spiega Coscia – per migliorare la qualità dei servizi di igiene ambientale erogati ai cittadini o per ridurre la Tari”.

Questa riduzione della tariffa di conferimento al sito di Sardone è la seconda da quando, poco più di una anno fa, la titolarità del sito è passata da Gesco all’Eda, che ne ha poi affidato la gestione ad Ecoambiente.

Inizialmente i comuni pagavano 171 euro a tonnellate, complessivamente dunque il risparmio è di oltre 660

mila euro.

“Il risparmio di ulteriori 5 euro a tonnellata è dovuto – spiega Vincenzo Petrosino, presidente di Ecoambiente alle attività che abbiamo messo in atto per ridurre le impurità, pertanto l’impianto della Sesa SpA, la società in provincia di Padova in cui portiamo l’organico, ci ha riconosciuto l’applicazione della la prima fascia che comporta un prezzo di conferimento inferiore. Un operatore privato avrebbe trasformato questo minore costo in utile aziendale, ma noi siamo una società pubblica e perseguiamo un utile sociale”