PELLEZZANO. SMOTTAMENTO A COPERCHIA, NUOVO SISTEMA DI VIABILITA’

Nel tardo pomeriggio di Domenica 7 febbraio si è verificato un nuovo smottamento lungo la SP27 in Via V.Emanuele a Coperchia.

Sul posto sono immediatamente intervenuti la Polizia Municipale, i Carabinieri e la Protezione Civile S.Maria delle Grazie e i Vigili del Fuoco ed il traffico è stato opportunamente deviato.

Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o cose.

Si precisa che l’area era stata consegnata già nelle settimane addietro alla ditta che si è aggiudicata l’appalto per i lavori di messa in sicurezza del costone dal rischio idrogeologico, grazie ai finanziamenti che l’Amministrazione Comunale, con enorme sforzo per le lungaggini burocratiche, è riuscita ad ottenere dal Governo.

Dopo un primo intervento, i lavori, anche a causa del maltempo, hanno avuto un rallentamento, che la ditta ed i tecnici incaricati saranno chiamati a giustificare. L’Amministrazione Comunale accerterà tutte le eventuali responsabilità, prendendo i provvedimenti di merito se necessari.

Al momento il tratto è stato interdetto al traffico, in attesa del completamento delle operazioni di ripristino.

Si avvisa la Cittadinanza che grazie al supporto di Busitalia, è stato previsto il servizio navetta nel tratto Capezzano-Fratte, mentre la linea 22 da/per Salerno verrà deviata lungo Via Tenente Farina.