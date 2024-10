PER FRANCO ALFIERI LUNEDI’ IN PROGRAMMA L’INTERROGATORIO DI GARANZIA DOPO L’ARRESTO

Arriva per Franco Alfieri, Sindaco di Capaccio e Presidente della Provincia di Salerno sospeso per provvedimento del Prefetto di Salerno, il primo momento cruciale nell’ambito del procedimento giudiziario che, insieme ad altre 5 persone, lo vede indagato per turbativa d’asta e corruzione: lunedi’ mattina, infatti, si terrà l’interrogatorio di garanzia, nel corso del quale, insieme al suo legale, potrà replicare alle accuse che gli sono state formulate dalla Procura della Repubblica e ritenute fondate dal Giudice per le Indagini Preliminari.

Si tratta di un primo confronto tra difesa ed accusa, dopo le indagini, scattate ad inizio anno con diverse perquisizioni effettuate, anche, all’interno del Comune di Capaccio e degli uffici della Provincia di Salerno.