SAN VALENTINO TORIO. DUE NUOVI ASSUNTI A COSTO ZERO PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Nei prossimi mesi altri 2 funzionari tecnici saranno assunti dal Comune di San Valentino Torio a costo zero per l’ ente e la comunita’.

Grazie ad una esemplare attivita’ di programmazione praticata dalla nostra Amministrazione Comunale nel mese di Gennaio scorso (delibera di Giunta n° 11 del 25 01 2024), abbiamo ottenuto dall’ Agenzia Nazionale per la Coesione, la possibilita’ di assumere ben 2 funzionari di area tecnica ed in particolare un ingegnere ed un architetto, da mettere in organico a tempo indeterminato e a full time, con costi INTERAMENTE a carico della Commissione Europea (fino al 2030) e poi dello Stato Italiano fino al loro pensionamento.

E’ quanto annuncia Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Un risultato importante, perche’ in tal modo aumentiamo ulteriormente la capacita’ amministrativa dell’ Ente e dunque il numero di procedimenti che possono essere lavorati dalla struttura amministrativa.

Vuol dire ancora piu’ risposte ed assistenza ai cittadini e piu’ opere che si realizzano nella comunita’ sia sul fronte privato che pubblico.

Sono 1674 le unita’ di personale assegnate ai comuni delle 7 Regioni del Sud afferenti all’ obiettivo 1 europeo.

Ma non tutti gli enti e i comuni che hanno partecipato all’ avviso pubblico, hanno ottenuto questo importante risultato.

Noi siamo fieri di tutto questo.

Dopo avere assunto ben 29 dipendenti durante l’ anno 2023, fra poco procederemo ad attuare anche il programma assunzionale 2024 che prevede il reclutamento di altre 4 figure professionali presso il nostro ente.

E poi nei prossimi mesi, come dicevamo, arriveranno materialmente le altre due figure tecniche di cui al “Programma Nazionale Capacita’ per la Coesione Assistenza Tecnica 2021/2027” , che saranno reclutati dall’ Agenzia Nazionale di Coesione tramite un concorso nazionale (CapCoe).

Ma l’ assegnazione delle due unità al nostro comune e’ gia’ avvenuta grazie al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 07 2024, visitato dalla Corte dei Conti il 29 07 2024 è ratificato dalla Commissione Europea in data 12 09 2024.

In questo momento il nostro ente ha 43 dipendenti ed un segretario generale.

Di questi, 14 sono assunti a tempo determinato e 30 a tempo indeterminato.

Ma, come detto, grazie a questa ottimale attivita’ di programmazione assumeremo almeno altre 6 unita’ nei prossimi mesi (4 bilanvio comunale + 3 Cap Coe)

Ringrazio di cuore per l’ impegno l’ Assessore al Personale Giuseppe Pascale, la dott. ssa Livia Lardo Segretaria Generale, il dott. Sandro Addona Responsabile Sef ed il rag. Sergio De Luca, nonche’ tutta la Giunta Comunale e l’ Amministrazione Comunale.