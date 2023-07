PIERLUIGI BERSANI DA GIFFONI: “NON SALUTARE PROLUNGARE IL TERZO MANDATO”

“Io sono emiliano e l’ho detto per Bonaccini, che e’ mio amico e gli voglio un bene come se fosse mio fratello. In generale penso che non sia buono per un sistema protrarre oltre un certo numero d’anni le funzioni di Governo”. Lo dice Pier Luigi Bersani, nel corso di un punto stampa al Giffoni Film Festival, a chi gli chiedeva dell’ipotesi terzo mandato per molti ‘governatori’ tra cui Vincenzo De Luca in Campania. “Questo – precisa l’ex segretario dem – in generale, io la penso cosi’ perche’ la democrazia vive sull’alternanza e l’alternativa. Quindi, la gente deve essere stimolata anche ad avere degli appuntamenti in cui puo’ giocarsela, se no la democrazia si impoverisce. Questo vale per l’Emilia-Romagna, per la Campania non metto bocca”, conclude Bersani.

