PIERO DE LUCA A L’UNITA’: “MENO VETI, PIU’ VOTI. CIO’ CHE E’ ACCADUTO IL LIGURIA PREOCCUPA”

Costruire l’alternativa alla destra condividendo un’idea di Paese e un progetto di governo. Questa è la condizione di un’alleanza che sia credibile e attrattiva agli occhi degli elettori.

Proprio perché credo che questa sia la prospettiva non si possono accettare diktat. Concentriamoci meno sui veti e più sui voti per battere la destra. Il Partito Democratico ha un ruolo decisivo e deve mettere tutti responsabilmente attorno allo stesso tavolo, smussare le distanze e consolidare i punti di sintonia.

E’ quanto dichiarato dal deputato Piero De Luca in un’intervista, pubblicata oggi da L ‘Unità.

Quanto accaduto in Liguria mi preoccupa. Le coalizioni non possono vivere di diktat o tatticismi esasperati. A questo punto è urgente capire se tutte le forze di opposizione avvertano la responsabilità e l’ambizione di costruire l’alternativa alla destra. Peraltro, sono convinto che per fare una proposta che parli a tutto il Paese serva dialogare e rappresentare tutta la società, incluse le sensibilità moderate e liberali, il mondo cattolico, le partite Iva, i professionisti e gli imprenditori.

