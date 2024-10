I CONSIGLIERI REGIONALI DEL M5S CHIEDONO DISCUSSIONE SU LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE CONTRO CEMENTIFICAZIONE

“Come Movimento 5 Stelle siamo al fianco delle associazioni e dei tanti cittadini che sostengono la proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Rigenera. La Campania, pur essendo la terza regione d’Italia per consumo di suolo, continua a subire il dramma della cementificazione indiscriminata. Ciononostante, il Consiglio regionale ha recentemente approvato, con il nostro voto contrario, una riforma della legge sul Governo del Territorio del tutto insoddisfacente. La proposta di Rigenera rappresenta in tal senso un passo nella giusta direzione. L’iniziativa legislativa ripropone infatti molte battaglie che in questi anni abbiamo portato all’attenzione del Consiglio. Dalla gestione sostenibile delle risorse idriche alla lotta al cambiamento climatico, dal contrasto al consumo di suolo alla tutela del mare e della biodiversità”. Dichiarano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello, che sostengono la mobilitazione promossa da Rigenera Campania davanti al Palazzo del Consiglio regionale.

“La politica regionale, in particolare il centrosinistra, apra un tavolo di discussione su questi temi fondamentali e fornisca risposte concrete alle istanze dei cittadini e delle associazioni. Chiediamo alla Regione di avviare subito l’iter legislativo e approvare in tempi brevi una legge di civiltà a tutela dell’ambiente e del futuro dei nostri territori”.