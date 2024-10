NOCERA SUPERIORE. D’ACUNZI & CO, NERVI TESI PER IL RICORSO. LITE, IN STRADA, PER UN CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA

Si respira un’aria tesa, a Palazzo di Città, a Nocera Superiore, dove per la maggioranza del Sindaco D’Acunzi è iniziato il conto alla rovescia in vista della discussione dei ricorsi sull’annullamento delle elezioni, in programma, dinanzi ai magistrati del Tar di Salerno, per il prossimo 9 Ottobre. L’amministrazione comunale, per ragioni tutt’altro che chiare, non si è costituita in giudizio direttamente ma sono stati i singoli assessori e consiglieri ad affidare mandato ad un noto avvocato amministrativista di Salerno (Brancaccio, ndr) che difenderà gli interessi degli attuali amministratori, preoccupati dall’esito di una vicenda giudiziaria che ha accompagnato gli ultimi mesi di attività politica ed amministrativa a Nocera Superiore. Intanto, sempre all’interno della maggioranza del Sindaco D’Acunzi, sta facendo clamore la notizia di una lite, avvenuta per strada, nei pressi del Comune, tra un cittadino ed un consigliere comunale. Quali saranno stati i motivi dell’alterco ?

