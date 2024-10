GIUSEPPE CONTE ROMPE IL CAMPO LARGO: “NON DISPONIBILE A STARE IN ALLEANZA CON RENZI”

Per le elezioni in Emilia-Romagna e Umbria “non sono disponibile ad affiancare” il simbolo del Movimento 5 stelle “a quello di Renzi, che si e’ sempre distinto per distruggere e rottamare”. Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo a “Cinque minuti” su Rai1

‘Nel momento in cui il Movimento 5 stelle dice ‘qui si è aperta una ferita’ con questa bomba esplosiva che viene messa in questo campo largo che non esiste più, lo certifichiamo questa sera, abbiamo da parte del Pd e della sua segretaria un problema politico vero e serio”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, a Porta a porta, su Raiuno, ospite di Bruno Vespa. ”Non c’è la consapevolezza da parte del Pd che noi stiamo ponendo un problema politico serio, stiamo parlando di etica pubblica, non di simpatie e antipatie”, conclude Conte.