IL NO DI CONTE AD ITALIA VIVA: AUMENTANO I DUBBI PER LE PROSSIME REGIONALI IN CAMPANIA

Il no di Giuseppe Conte ad una alleanza strutturale con Italia Viva, all’interno del cosiddetto Campo Largo, mette in discussione tutte le geometrie politiche che, fino a qualche giorno fa, si potevano immaginare per la Regione Campania. Con Italia Viva che si è stretta attorno al Presidente De Luca (con il quale ha vinto le elezioni del 2020 e con il quale governa), con il Movimento 5 Stelle che, in Consiglio Regionale, è da sempre all’opposizione, la possibilità di trovare una intesa ampia diventa sempre piu’ difficile. Ed a questo punto sembra anche studiata a tavolino l’uscita di Sergio Costa che, appena qualche giorno fa, non ha escluso una sua candidatura alla Presidenza della Regione Campania con il Movimento 5 Stelle e, forse, anche con altre forze politiche, a cominciare da Alleanza Verdi Sinistra che sta già lavorando alla composizione delle liste. Insomma, tutto da definire in un magma politico che ribolle e si muove senza dare chiari punti di riferimento in una Regione dove, è bene ricordarlo, il Movimento 5 Stelle continua a fare il pieno di voti rispetto alla emorragia di consensi che si registra nel resto del paese.

