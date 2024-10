IL SINDACO DI TEGGIANO MICHELE DI CANDIA ELETTO PRESIDENTE DEL CONSORZIO SOCIALE

Eletto il nuovo presidente del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni, Michele Di Candia, sindaco di Teggiano. Riconfermato il Consiglio di Amministrazione ieri sera nell’assemblea dei 19 amministratori locali, tenutasi ad Atena Lucana presso l’auditorium. Di Candia subentra al dimissionario Vittorio Esposito che ha lasciato la guida dell’ente dopo la sua elezione a presidente della Comunità Montana Vallo di Diano. L’attuale sindaco di Teggiano arriva alla guida del Consorzio Sociale in una fase molto delicata per l’ente che ha intrapreso un percorso virtuoso di consolidamento e crescita dei servizi e della qualità degli stessi erogati alle fasce più deboli della popolazione. Potrà contare su un organico competente e qualificato, consolidato nel numero e nelle professionalità, grazie al processo di stabilizzazione portato avanti dal direttore generale Antonio Florio e della vecchia governance.

“E’ un processo in continuità quello che guiderà il presidente Di Candia di azioni e progetti importanti che abbiamo avviato negli ultimi due anni – ha commentato il direttore del Consorzio Antonio Florio – le più vive congratulazioni al presidente Di Candia da tutto il personale dell’ente, pronto alle nuove sfide che affronteremo tutti insieme. Contestualmente è doveroso ringraziare l’uscente presidente Esposito per la lungimiranza e l’impegno profuso in questi anni alla guida del Consorzio. Con lui siamo riusciti a stabilizzare tutto il personale precario, addirittura favorendo anche nuove assunzioni di assistenti sociali. Abbiamo candidato importanti progetti con i fondi PNRR e concluso accordi strategici con il Centro per l’Impiego favorendo i Tirocini formativi GOL. Questo e molto altro grazie all’impegno dell’intero Consiglio di Amministrazione. Da questa eredità parte il lavoro del presidente Di Candia che potrà accrescere l’azione sul territorio del Consorzio Sociale e potenziare i servizi dell’ente” ha concluso il direttore Florio.

“Devo ringraziare i colleghi amministratori del comprensorio per questa fiducia accordatami e per la stima dimostrata – ha commentato il presidente Michele Di Candia – lavoreremo insieme, tutti, gomito a gomito per dare il nostro contributo al miglioramento della condizione di vita delle fasce più fragili tra i nostri concittadini. Ci spenderemo e ci impegneremo per realizzare quella società della solidarietà e del mutualismo necessaria per superare le vicissitudini e le difficoltà della vita, per le persone anziane, per i diversamente abili, per coloro che vivono problematiche e momenti delicati. Chiedo la massima collaborazione ai dipendenti del Consorzio che guideremo insieme con il CdA con l’unico metodo che conosco: la condivisione ed il dialogo. I migliori auguri per il prosieguo delle attività politiche ed amministrative al collega Esposito ed un grazie di cuore a tutti i sindaci del comprensorio ai quali proverò con il lavoro quotidiano e l’impegno a restituire la fiducia accordatami” ha concluso il presidente Di Candia.