ITALO CIRIELLI (FDI): “STATUA MADONNA INCENDIATA A PREGIATO, SOLIDARIETA’ A POPOLAZIONE”

Esprimo solidarietà e vicinanza alla comunità di Pregiato che è stata duramente colpita dell’episodio che si è consumato la scorsa sera nella Chiesa di San Nicola di Bari. Lo sfregio alla statua della Madonna del Rosario, compatrona della frazione e tanto amata dai fedeli, ha colpito duramente l’antico Casale, dove nessuno ricorda siano mai avvenuti episodi simili”.

Lo riferisce Italo Cirielli, capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia di Cava de’ Tirreni.

“Sono certo che la comunità saprà risollevarsi e rispondere prontamente all’atto sacrilego – spiega il consigliere Cirielli – Tuttavia non posso esimermi dal fare mia una riflessione in merito all’episodio. Ritengo che vi sia stata una grave negligenza da parte delle istituzioni. La persona che ha compiuto tale atto già da settimane vagava per la città arrecando danni in attività commerciali, sembrerebbe anche arrivando a profanare alcune lapidi nel Civico Cimitero”.

“Non è tollerabile questo disinteresse nei riguardi di una persona che ha acclarata necessità di aiuto – conclude Cirielli – e che, invece, è stata lasciata (con totale apatia) a se stessa e le stato permesso di cagionare danni alla collettività. Sarebbe il caso che chi di dovere si dedicasse maggiormente alla cura del territorio e dei suoi abitanti”.