BARONISSI. TONY SINISCALCO (FDI): “IL SINDACO PETTA FACCIA CHIAREZZA SU GESTIONE CONSORZIO SOCIALE”

Il mio motivato e fermo voto contrario alla mozione della maggioranza per l’adesione alla campagna di mobilitazione del paese contro la legge 86/2024 (cd. AUTONOMIA DIFFERENZIATA). Una inutile medaglia al petto che ha solamente il compito di compiacere il governatore De Luca, vero artefice, in negativo, della disastrosa situazione campana in materia di sanità, scuole, trasporti e sicurezza. Non ho potuto far ameno, infatti, di ricordare che nel 2019 il pensiero dell’attuale rapp.te della regione Campania pubblica dichiarazioni opposte a quelle di oggi!

Lo scrive il Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia Tony Siniscalco.

Smettiamola di dire che il sud rischia di fare “passi in indietro” con l’approvazione dell’autonomia quando, invece, potrà finalmente portare amministratori capaci per il Riscatto della Campania e del mezzogiorno.

Sulla variazione di bilancio, che impiega una parte dell’ avanzo di bilancio dell’amministrazione Valiante (che non solo ha fatto male ma anche poco non riuscendo ad investire importanti risorse disponibili) mi sono astenuto, perché pur apprezzando l’aumento di risorse destinate agli eventi culturali, alle associazioni, ai parchi giochi delle frazioni e alla manutenzione non ho condiviso lo “slittamento” delle risorse per il recupero della Fontana di San Rocco e dell’edicola Votiva o la chiusura della transazione con Edison a 50.000 dopo la truffa subita dall’ente nel 2009.

Sulla variazione urbanistica dedicata alla creazione di nuove aule per gli istituti superiori ho motivato la mia astensione, non ritenendo giusta la creazione di nuove aule per aumentare le possibilità degli studenti del nostro comune. Non è pensabile che dopo oltre 10 anni di amministrazione Pd comunale e provinciale, i ragazzi debbano arrangiarsi in una sede destinata dal comune quando la costruzione e/o individuazione degli istituti superiori sarebbe di competenza provinciale!

Ho inoltre rinnovato l’invito agli assessori allo sport e alla scuola per la ripresa del progetto da me presentato già nel 2014, che concedeva agli studenti delle superiori la possibilità di fare attività fisica all’interno delle strutte sportive del territorio poco utilizzate nelle ore mattutine.

In merito al bilancio consolidato, ho chiesto al Sindaco e alla Giunta di intevenire in tempi celeri sulle problematiche del piano di zona; infatti è noto lo stato di agitazione attivato dai dipendenti per l’opinabile gestione del “super” direttore generale di Avellino -tanto caro al governatore De Luca- che non risponde ai bisogni e alle richieste delle famiglia in condizioni di disagio.

Apprezzamento per le parole del Sindaco sui festeggiamenti in onore del Santo Patrono e sulle iniziative della pace che accompagneranno questo week end.

Unica nota stonata il V. presidente Pasquile che invece di ringraziare il Governo Meloni per i fondi sullo sport e sulla sicurezza, (propedeutici all’ottimo lavoro dei nostri uffici) ha preferito attaccarmi come una zanzara (sue testuali parole) perché reo di essere il segretario di FDI.

Noi continuiamo il nostro lavoro in consiglio comunale, sempre propositivo e mai offensivo, orgogliosi del nostro partito di appartenenza e soprattutto della nostra città.