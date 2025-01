PIERO DE LUCA AD ORVIETO: “PD BARICENTRO COSTRUZIONE ALTERNATIVA CREDIBILE E COMPETITIVA”

“Sono positivi tutti i momenti di confronto, dibattito e discussione che contribuiscono ad alimentare idee, proposte, contenuti a sostegno del lavoro politico del PD volto a promuovere un’opposizione decisa alla destra ma anche ad avviare la costruzione di un’alternativa di governo, insieme a tutte le forze progressiste del Paese.

In questo lavoro complesso e difficile, il PD ha la responsabilità di essere baricentrico nella creazione di un campo di alleanze credibile e competitivo. Questo implica la necessità di confrontarsi, dialogare ed ascoltare pezzi ampi di società e di sensibilità del Paese, come in particolare quella cattolica democratica e riformista, che rappresentano valori e ispirazioni culturali irrinunciabili per un Partito Democratico plurale e a vocazione maggioritaria. Come area riformista, siamo fortemente impegnati in questo lavoro di radicamento e confronto per unire e rafforzare sempre più il Partito Democratico”. Lo ha detto Piero De Luca, coordinatore nazionale di Energia Popolare, a chiusura dei lavori della mattinata dell’Assemblea nazionale di Libertà Eguale che si sta tenendo ad Orvieto.