PIERO DE LUCA (PARTITO DEMOCRATICO): “AVVIO POLO DEL MARE, GRANDE SODDISFAZIONE”

“L’avvio del Polo del Mare rappresenta una grande soddisfazione e un risultato importante per Salerno, per il sistema della formazione e per lo sviluppo del turismo e dell’economia del mare”

Così Piero De Luca segretario regionale del Partito Democratico commenta la decisione che consente al Santa Caterina-Amendola e all’Istituto Nautico di avviare un percorso di sinergia, rafforzando l’offerta formativa del territorio.

Abbiamo contestato fortemente le criticità legate al dimensionamento scolastico imposto dal Governo nazionale e continueremo a farlo– prosegue De Luca – ma abbiamo ritenuto doveroso lavorare con responsabilità in tutta la Regione, accompagnando il presidente Fico e l’assessore Morniroli, per individuare soluzioni sostenibili e coerenti con le caratteristiche della formazione e con le esigenze di sviluppo delle singole realtà scolastiche.

A Salerno, l’obiettivo è stato quello di costruire un modello capace di valorizzare le vocazioni del territorio, mettendo in rete competenze, strutture e indirizzi formativi strategici. Per questo, abbiamo lavorato per trovare una soluzione che consentisse vere sinergie tra due istituti che possono assicurare percorsi di crescita e di formazione all’altezza delle sfide del nostro tempo – sottolinea De Luca – in grado di valorizzare le potenzialità legate all’economia del mare, al turismo, alla logistica e alle nuove professioni”.

La soluzione individuata, proposta dall’amministrazione provinciale e comunale, e condivisa con le istituzioni scolastiche interessate, va incontro alle richieste delle comunità educanti, degli studenti, dei dirigenti scolastici e delle famiglie.

«È un risultato positivo, una battaglia vinta per gli alunni e per la città – conclude Piero De Luca – che dimostra come, attraverso il dialogo e il lavoro di collaborazione istituzionale, sia possibile trasformare anche una criticità in un’opportunità concreta di sviluppo e di futuro».