PIERO DE LUCA (PD): “EMERGENZA CAMPI FLEGREI, IL GOVERNO INTERVENGA”

“Chiediamo un intervento urgente del governo sulla situazione dei campi Flegrei. Il governo sta sottovalutando l’entità della catastrofe ma siamo molto preoccupati per quanto sta accadendo. I cittadini sono molto scossi, il ministro Musumeci venga a riferire in parlamento. Occorre verificare che tutte le infrastrutture non siano state danneggiate, occorre verificare l’entità di eventuali danni ed intervenire prontamente. Soprattutto non possiamo lasciare sole le amministrazioni locali. Un ringraziamento a tutte le forze dell’ordine intervenute sul campo, alla protezione civile, e a tutti i concittadini colpiti dal sisma va la mia più sentita vicinanza”. Lo dichiara Piero de Luca della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

Share on: WhatsApp