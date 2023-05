PIERO DE LUCA (PD): “PNRR DECISIVO ANCHE PER MOBILITA’ SOSTENIBILE. GOVERNO NON INDIETREGGI”

“Un segnale importante sul tema della mobilità sostenibile arriva oggi dal Sud con l’inaugurazione di una concessionaria dedicata interamente alla mobilità green, a zero emissioni. Noi riteniamo fondamentale investire in questo settore utilizzando al massimo le risorse europee disponibili, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e contrasto ai cambiamenti climatici. Nel Pnrr sono infatti previsti oltre 700 milioni di euro per la realizzazione di circa 21000 colonnine elettriche entro il 2025. È necessario che il Governo si attivi al massimo dunque per attuare, non per insabbiare il Pnrr, che è un’occasione unica di sviluppo e rilancio per il nostro Paese”.

Lo ha dichiarato in una nota l’on. Piero De Luca, capogruppo PD in commissione Politiche europee alla Camera.