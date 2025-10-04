PIERO DE LUCA: “REGIONALI, ESITO NON SCONTATO”. ARMATO PRESIDENTE ASSEMBLEA, CONTE IN DIREZIONE REGIONALE

Il Piero Day è stato celebrato, questa mattina, a Napoli: da oggi Piero De Luca è, ufficialmente, il nuovo Segretario Regionale del Pd in Campania. Ed il primo atto è una mano tesa verso il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi perchè alla Presidenza dell’Assemblea Regionale è stata eletta, per acclamazione, Teresa Armato, Assessore al Turismo del Comune di Napoli. De Luca jr, nel suo primo intervento, ha parlato di Regionali, sottolineando come l’esito del voto del 23 e 24 Novembre sia tutt’altro scontato. E, in occasione dell’assemblea di questa mattina, è stata anche ufficializzata la composizione della Direzione Regionale del PD di cui fa parte, tra gli altri, anche Federico Conte. Una conferma della sua candidatura per le prossime regionali in Campania. Ecco l’elenco completo dei componenti la Direzione Regionale.

ACAMPORA Gennaro Napoli

2 ANNUNZIATA Giuseppe Napoli

3 BENCIVENGA Giuseppe Napoli

4 BONAVITACOLA Fulvio Salerno

5 BUONAGURO Alberto Napoli

6 CACCIAPUOTI Ida Schlein

7 CAPPARONE Marco Napoli

8 CASILLO Mario Napoli

9 CIBELLI Alessio Schlein

10 CONTE Federico Schlein

11 CONTI Renata Napoli

12 COSENTINO Vittoria Salerno

13 DE MAIO Paolo Salerno

14 DE MAIO Mario Schlein

15 DE ROBERTO Paola Salerno

DI IORIO Francesca Schlein

17 DI NACCI Francesco Schlein

18 FASANO Ilaria Napoli

19 GARZIA Antonietta Schlein

20 GIORDANO Mariarita Salerno

21 GIORDANO Giuseppe Napoli

22 GRILLO Marilisa Avellino

23 IMPEGNO Leonardo Schlein

24 LANDOLFI Alessandro Schlein

25 LANZARA Giuseppe Salerno

26 LENGUA Caterina Avellino

27 LOMBARDI Nicola Schlein

MARCIANO Antonio Napoli

29 MARRA Giuseppe Caserta

30 MARRAZZO Antonio Schlein

31 MATARAZZO Elvira Schlein

32 MENNELLA Luigi Napoli

33 MENNITI Luisa

34 MIGLIACCIO Pasquale Napoli

35 PETRACCA Maurizio Avellino

36 PETRONE Anna Schlein

37 PETTA Anna Salerno

38 POLICHETTI Giuseppina Schlein

39 QUARTO Concetta Maria Schlein

40 REITANO Maurizio Schlein

41 RICCI Lucia Schlein

42 SCHIPANI Umberto Benevento

SCOGNAMIGLIO Nunzia Schlein

44 SIANI Margherita Salerno

45 SORVILLO Lia Schlein

46 STARITA Giosuè Schlein

47 TARTAGLIONE Assunta Napoli

48 VISCONTI Antonio Salerno

49 VISCONTI Paola Napoli

50 VITELLI Mariagrazia Napoli