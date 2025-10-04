PIERO DE LUCA: “REGIONALI, ESITO NON SCONTATO”. ARMATO PRESIDENTE ASSEMBLEA, CONTE IN DIREZIONE REGIONALE

Il Piero Day è stato celebrato, questa mattina, a Napoli: da oggi Piero De Luca è, ufficialmente, il nuovo Segretario Regionale del Pd in Campania. Ed il primo atto è una mano tesa verso il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi perchè alla Presidenza dell’Assemblea Regionale è stata eletta, per acclamazione, Teresa Armato, Assessore al Turismo del Comune di Napoli. De Luca jr, nel suo primo intervento, ha parlato di Regionali, sottolineando come l’esito del voto del 23 e 24 Novembre sia tutt’altro scontato. E, in occasione dell’assemblea di questa mattina, è stata anche ufficializzata la composizione della Direzione Regionale del PD di cui fa parte, tra gli altri, anche Federico Conte. Una conferma della sua candidatura per le prossime regionali in Campania. Ecco l’elenco completo dei componenti la Direzione Regionale.
ACAMPORA Gennaro Napoli
2 ANNUNZIATA Giuseppe Napoli
3 BENCIVENGA Giuseppe Napoli
4 BONAVITACOLA Fulvio Salerno
5 BUONAGURO Alberto Napoli
6 CACCIAPUOTI Ida Schlein
7 CAPPARONE Marco Napoli
8 CASILLO Mario Napoli
9 CIBELLI Alessio Schlein
10 CONTE Federico Schlein
11 CONTI Renata Napoli
12 COSENTINO Vittoria Salerno
13 DE MAIO Paolo Salerno
14 DE MAIO Mario Schlein
15 DE ROBERTO Paola Salerno
DI IORIO Francesca Schlein
17 DI NACCI Francesco Schlein
18 FASANO Ilaria Napoli
19 GARZIA Antonietta Schlein
20 GIORDANO Mariarita Salerno
21 GIORDANO Giuseppe Napoli
22 GRILLO Marilisa Avellino
23 IMPEGNO Leonardo Schlein
24 LANDOLFI Alessandro Schlein
25 LANZARA Giuseppe Salerno
26 LENGUA Caterina Avellino
27 LOMBARDI Nicola Schlein
MARCIANO Antonio Napoli
29 MARRA Giuseppe Caserta
30 MARRAZZO Antonio Schlein
31 MATARAZZO Elvira Schlein
32 MENNELLA Luigi Napoli
33 MENNITI Luisa
34 MIGLIACCIO Pasquale Napoli
35 PETRACCA Maurizio Avellino
36 PETRONE Anna Schlein
37 PETTA Anna Salerno
38 POLICHETTI Giuseppina Schlein
39 QUARTO Concetta Maria Schlein
40 REITANO Maurizio Schlein
41 RICCI Lucia Schlein
42 SCHIPANI Umberto Benevento
SCOGNAMIGLIO Nunzia Schlein
44 SIANI Margherita Salerno
45 SORVILLO Lia Schlein
46 STARITA Giosuè Schlein
47 TARTAGLIONE Assunta Napoli
48 VISCONTI Antonio Salerno
49 VISCONTI Paola Napoli
50 VITELLI Mariagrazia Napoli