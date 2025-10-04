GIANFRANCO LIBRANDI (FI): “SANITA’, FICO GIA’ PRENDE LE DISTANZE DA DE LUCA”

“Le parole di Roberto Fico sulla sanità, pronunciate durante il primo tavolo programmatico della sinistra, suonano come una presa di distanza dal governo regionale uscente più che come una proposta credibile”. Lo ha detto Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale di Forza Italia in Campania, a margine della conferenza stampa per la presentazione della lista dei candidati regionali del partito a Salerno.

“Parlare oggi di depoliticizzare gli ospedali – ha osservato Librandi – significa ammettere che qualcosa non ha funzionato e che la coalizione è divisa e in cerca di un’identità. Non condividendo molti aspetti dell’attuale amministrazione, riconosciamo però che si tratta di un’esperienza di governo reale. Roberto Fico, invece, – ha aggiunto – non ha alcuna esperienza amministrativa alle spalle e si presenta come candidato senza conoscere la macchina regionale e le sue complessità”.

“Noi proponiamo una strada diversa: una sanità che torni ai cittadini, con una rete di medicina territoriale efficiente, assunzioni vere di medici e infermieri, tempi certi per le liste d’attesa e pronto soccorso potenziati. Forza Italia – ha concluso il vicesegretario degli azzurri campani – ha un progetto concreto, fondato sull’esperienza e sulla responsabilità”.

