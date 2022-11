PIERRO GROUP, CANTIERE A ROVIGO CON ACCORDO QUADRO AUTOSTRADE PER L’ITALIA

La società Fratelli Pierro di Fisciano continua il suo percorso di crescita aziendale sull’intero territorio nazionale: e dopo i lavori eseguiti grazie all’accordo quadro con Anas, adesso l’azienda della Valle dell’Irno ha iniziato un nuovo intervento nei pressi di Rovigo, grazie all’accordo quadro con Autostrade per l’Italia.

Pierro Group oggi è a Rovigo dove, in base ad un Accordo Quadro con Autostrade per l’Italia, si sta occupando dei lavori di manutenzione di un Viadotto che sovrasta l’Autostrada Bologna-Padova. E’ un lavoro molto impegnativo e da completare nei tempi del contratto: non a caso, al fine di limitare al minimo i disagi per gli automobilisti, i lavori verranno eseguti, come si evince dalle foto, durante gli orari notturni.

Per la nostra Società si tratta di un nuovo prestigioso traguardo: oggi siamo partner anche di Autostrade per l’Italia, portando il nome della nostra azienda e del nostro territorio in giro per l’Italia.