PIERSILVIO BERLUSCONI: “REFERENDUM GIUSTIZIA, VOTERO’ CONVINTAMENTE PER IL SI”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Al referendum sulla giustizia, “io voterò domenica o lunedì mattina e voterò convintissimamente sì: non per motivi politici ma per motivi di civiltà e modernità. Considero questo passaggio importante per essere al passo con i tempi per un Paese civile e moderno”. Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi, group chairman e ceo di Mfe MediaForEurope incontrando la stampa a Cologno Monzese. “Parlando da editore, non voglio eccedere nell’esprimere la mia opinione, anzi – ha spiegato Berlusconi – noi, come è fondamentale che sia, diamo voce a entrambi gli schieramenti e a tutte le opinioni, sempre e comunque. Ma siccome sono anche un cittadino, ritengo che votare sia davvero importante, perché parliamo di una questione fondamentale per futuro del nostro Paese”.

Related Posts

Marzo 18, 2026

ROBERTO FICO: “PER DIREZIONE TRIANON ARRIVATE 89 PROPOSTE, ORA SI SCEGLIE PER IL MERITO”

Marzo 17, 2026

SALERNO, COMUNALI 2026. L’ALTRO CAMPO VA AL BALLOTTAGGIO SUI TECNICI ZAMBRANO E DI LORENZO

Marzo 17, 2026

SCONTRO IN REGIONE FI-FDI, I CONSIGLIERI AZZURRI CONTRO EMENDAMENTO DI SANGIULIANO SUI FONDI PER SALERNO