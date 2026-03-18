PIERSILVIO BERLUSCONI: “REFERENDUM GIUSTIZIA, VOTERO’ CONVINTAMENTE PER IL SI”

Al referendum sulla giustizia, “io voterò domenica o lunedì mattina e voterò convintissimamente sì: non per motivi politici ma per motivi di civiltà e modernità. Considero questo passaggio importante per essere al passo con i tempi per un Paese civile e moderno”. Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi, group chairman e ceo di Mfe MediaForEurope incontrando la stampa a Cologno Monzese. “Parlando da editore, non voglio eccedere nell’esprimere la mia opinione, anzi – ha spiegato Berlusconi – noi, come è fondamentale che sia, diamo voce a entrambi gli schieramenti e a tutte le opinioni, sempre e comunque. Ma siccome sono anche un cittadino, ritengo che votare sia davvero importante, perché parliamo di una questione fondamentale per futuro del nostro Paese”.

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