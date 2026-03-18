ROBERTO FICO: “PER DIREZIONE TRIANON ARRIVATE 89 PROPOSTE, ORA SI SCEGLIE PER IL MERITO”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano
“Sono arrivate 89 proposte per il bando di direzione del Trianon. Un numero molto alto, ben superiore a quello degli anni passati.
Un segnale importante. Vuol dire che si è capito che c’è uno spazio vero, aperto, in cui partecipare e mettere in campo idee e progetti.
Un primo risultato che è anche frutto del lavoro attento portato avanti in questi mesi dall’assessore alla cultura Cutaia.”
Lo scrive il Presidente della Regione Campania Roberto Fico. 

Ed è esattamente la direzione che vogliamo. Merito, trasparenza e libertà di partecipazione. Nessun percorso già scritto, nessun partecipante già vincitore. Ma una selezione basata sulle competenze e sulla qualità delle proposte.
Ora si sceglierà il progetto migliore per rafforzare il ruolo culturale del Trianon ed il suo legame con la città e con l’intera comunità.

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