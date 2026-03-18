ROBERTO FICO: “PER DIREZIONE TRIANON ARRIVATE 89 PROPOSTE, ORA SI SCEGLIE PER IL MERITO”

“Sono arrivate 89 proposte per il bando di direzione del Trianon. Un numero molto alto, ben superiore a quello degli anni passati.

Un segnale importante. Vuol dire che si è capito che c’è uno spazio vero, aperto, in cui partecipare e mettere in campo idee e progetti.

Un primo risultato che è anche frutto del lavoro attento portato avanti in questi mesi dall’assessore alla cultura Cutaia.”

Lo scrive il Presidente della Regione Campania Roberto Fico.

Ed è esattamente la direzione che vogliamo. Merito, trasparenza e libertà di partecipazione. Nessun percorso già scritto, nessun partecipante già vincitore. Ma una selezione basata sulle competenze e sulla qualità delle proposte.

Ora si sceglierà il progetto migliore per rafforzare il ruolo culturale del Trianon ed il suo legame con la città e con l’intera comunità.