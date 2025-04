POLITICA A LUTTO: ADDIO A LUIGI NOCERA, DA SANT’EGIDIO AL PARLAMENTO

Se ne è andato oggi, quasi in punta di piedi, dopo una malattia che lo aveva allontanato dal palcoscenico pubblico della politica. Luigi Nocera, 70 anni compiuti lo scorso febbraio, una lunghissima carriera politica iniziata nella sua Sant’Egidio del Monte Albino arrivata fino in Parlamento e passata per la Giunta della Regione Campania, ha lasciato senza parole una intera comunità politica.

oi sindaco dal 1992 al 1995.

Viene eletto per la prima volta alla Camera nel 1994 nelle liste di Forza Italia in rappresentanza del CCD. Rieletto deputato anche nella successiva legislatura, fa parte della Commissione parlamentare Attività produttive e della commissione di vigilanza sull’anagrafe tributaria, inoltre è membro anche del Comitato parlamentare per i procedimenti d’accusa.

Nel 1998 aderisce all’UDR e poi dal 1999 confluisce nell’Udeur e viene nominato Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali nel secondo governo di Giuliano Amato (dal 27 aprile 2000 al 10 giugno 2001). Nel maggio 2001 termina il proprio mandato parlamentare.

Dal 2005, in quota Uderu è assessore regionale all’ambiente della Regione Campania nella giunta di centrosinistra, carica che mantiene fino al febbraio 2008.