IMMA VIETRI (FDI): “FONDI COESIONE PER RIARMO ? ENNESIMA FAKE NEWS DI DE LUCA”

“De Luca ha tirato fuori dal cilindro un’altra fake news che ci tocca smentire. I fondi della Coesione non saranno utilizzati per il Piano di riarmo. Nei giorni scorsi il ministro Foti ha smentito più volte questa tesi alimentata dagli esponenti di opposizione soltanto per alzare polveroni ed innescare l’ennesima polemica mediatica contro il Governo Meloni. Non solo. Ma lo scorso 3 aprile, in occasione della riunione del Comitato europeo delle Regioni a Bruxelles, anche il vice presidente esecutivo della Ue Raffaele Fitto ha ribadito che la Commissione Europea esclude l’utilizzo dei fondi di Coesione per l’acquisto di armi. Queste risorse continueranno ad essere investite per ridurre le disparità economiche tra le regioni per favorirne la crescita economica ed occupazionale. Il governatore De Luca, invece di creare allarmismi inutili, pensi piuttosto ad investire al meglio i 3,5 miliardi di euro destinati alla Campania con l’Accordo di Coesione, sottoscritto lo scorso 17 settembre insieme al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per interventi destinati al potenziamento infrastrutturale dei territori e alla realizzazione di investimenti strategici per le imprese e il miglioramento del benessere delle famiglie. Insomma, non mistifichi come sempre la realtà e per una volta passi dalle parole ai fatti”. Lo dichiara la deputata di Fratelli d’Italia, Imma Vietri, consigliere per le Politiche di Coesione del Ministro Tommaso Foti.

