GIOVANNI GUZZO: “CONDIZIONE GIOVANI CILENTO INTERNO, PROVINCIA FARA’ LA SUA PARTE”

Abbiamo il dovere di sostenere e di valorizzare i nostri talenti. Per farlo possiamo continuare a investire su ciò che ci rende unici: la qualità della vita, il patrimonio umano, le eccellenze produttive e formative, a partire da una realtà straordinaria come l’Università di Salerno. Lavoriamo in rete per creare le condizioni per cui restare o tornare diventi una scelta libera, non un sacrificio.