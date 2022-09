In base alla circolare emanata nei giorni scorsi dal Ministero dell’Interno, per le operazioni di scrutinio delle schede per le Politiche 2022, si inizierà da quelle del Senato della Repubblica. Poi, dopo aver concluso lo spoglio ed aver verbalizzato l’esito del voto per l’elezione a Palazzo Madama, si passerà alle schede per la Camera dei Deputati.

