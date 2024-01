PONTECAGNANO FAIANO. DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO, SILVESTRI (FDI): “IL SINDACO SI FACCIA SENTIRE IN REGIONE”

E’ trascorsa una settimana dal Consiglio comunale, richiesto dalle forze di “opposizione”, in cui si è discusso di “dimensionamento scolastico” e durante il quale “maggioranza” e “opposizione” hanno votato all’unanimità un “deliberato” contenente la “proposta” di confermare tutti e tre gli Istituti Comprensivi presenti in città.

Questo perché la Regione Campania, che ha competenza “esclusiva” in materia, con la Delibera di Giunta Reg.le n. 816 del 29 dicembre 2023 ha approvato un “Piano di ridimensionamento scolastico” che prevede la soppressione del nostro Istituto Comprensivo “E. Pimentel Fonseca” di Sant’Antonio.

Lo scrive il Consigliere Comunale di Fdi Pontecagnano Faiano Raffaele Silvestri.

Durante il Consiglio comunale, tuttavia, il Sindaco non ha mancato di fare la solita “propaganda” nei confronti del Governo il cui ruolo è stato solo quello di definire dei “criteri generali” validi su tutto il territorio nazionale in attuazione dei “parametri” imposti dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR – Piano Naz.le di Ripresa e Resilienza – Missione 4 (ricordo a tutti che se l’Italia non rispetta i “parametri” previsti dal PNRR non riceve i denari dall’Unione Europea).

Questa precisazione è importante perché, nel caso in cui il “deliberato” del nostro Consiglio comunale non venisse recepito, individuare chi tra il Governo e la Regione Campania ha davvero il potere di modificare il “Piano di ridimensionamento scolastico”, consentirebbe al Sindaco di trovare “alibi” o “giocare” con le responsabilità…

Bene, chi allora ha il potere di modificare il “Piano di ridimensionamento scolastico”? Nelle scorse settimane abbiamo assistito a proteste e lamentele provenienti da dirigenti, famiglie e docenti di Istituti Comprensivi soppressi anche in altre città.

E chi, a seguito di queste proteste, ha modificato il “Piano di ridimensionamento scolastico” in precedenza approvato con Delibera di Giunta Reg.le n. 816 del 29 dicembre 2023?

La Regione Campania, nessun altro (si veda la Delibera di Giunta Reg.le n. 11 del 10 gennaio 2024)!

Sgomberiamo, quindi, il campo dalla “disinformazione” posta in essere dal Sindaco.

La partita del “dimensionamento scolastico” è solo politica e si gioca, quindi, in Regione Campania che attualmente è ancora a guida Partito Democratico.

Il Sindaco, pertanto, faccia valere convintamente in quella sede alla Sua stessa “parte politica” le motivazioni che sostengono il “deliberato” votato all’unanimità dal nostro Consiglio comunale con il quale la nostra città rivendica la presenza e la necessità di avere tutti e tre gli Istituti Comprensivi, senza soppressioni!

Un “deliberato” unico sostenuto da motivazioni che, nella Conferenza dei Capigruppo che si è svolta qualche giorno prima del Consiglio comunale, sono stati proposti proprio da chi vi sta scrivendo.

E dal momento che la “partita” è solo politica, perché non rivendicare in Regione Campania anche i “sacrifici” che la nostra città sopporterà in futuro per la presenza sul proprio territorio di una infrastruttura così importante ma anche “impattante” sul piano ambientale come l’aeroporto che, però, apporterà “benefici” generalizzati a tutta la Provincia ed oltre?

Bene, i nostri “sacrifici” possono certamente giocare un ruolo importante nel “negoziato” con la Regione Campania consentendo ad essa, nel caso ci fosse volontà politica di ripartirli equamente , di trovare altrove la possibilità di attuare il “dimensionamento scolastico” lasciando in vita i nostri tre Istituti Comprensivi, “E. Pimentel Fonseca” compreso .