SAN VALENTINO TORIO. MICHELE STRIANESE: “DAL 15 AL 19 FEBBRAIO RADIO ROMANTICA NELLA NOSTRA CITTA'”

“Dal 15 al 19 febbraio, Romantica Radio sarà presente a San Valentino Torio in occasione dei grandi festeggiamenti per il Santo Patrono, San Valentino che nella città degli Innamorati, significa “Saint Valentine in Love”. L’iniziativa proiettata ai sentimenti più veri e pure, porta nella città di San Valentino Torio, migliaia di persone, coppie o single, che mettono al primo posto l’amore.”

Lo annuncia Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Gli speakers di Romantica Radio e la mascotte, dalle 19 alle 22, saranno presenti con una serie di iniziative all’insegna del sentimento. Musica, foto romantiche, Karaoke, Dj set romantico e il rilascio del “certificato d’amore o attestato romantico doc”!

Si conferma e consolida, dunque, la collaborazione stretta tra il comune di San Valentino Torio e Romantica Radio grazie a “Se mi ami, scrivimi”, il volume protagonista il 5 febbraio a Casa Sanremo Writers, Concorso letterario nazionale per opere inedite a tema libero parallelo al 74° Festival della Canzone Italiana.

Quale migliore “matrimonio” se non tra il comune degli innamorati e la radio dei sentimenti e della musica più romantica?

Romantica Radio e San Valentino Torio, “anime gemelle”.